В китайском ресторане нашли следы динозавров возрастом 100 миллионов лет

На прошлой неделе посетитель ресторана на юго-западе Китая заметил следы динозавров во дворе заведения. Ученые подтвердили, что это памятник естественной истории.

Посетитель по имени Оу Хунтао обратил внимание на особые вмятины. Он сам интересуется палеонтологией, поэтому заподозрил, что видит следы древних животных

Он связался с палеонтологом Лидой Син. После проведения исследования ее команда подтвердила, что это следы двух зауроподов.

Эти животные впервые появились в раннеюрскую эпоху, примерно от 201 до 174 млн лет назад, и жили в меловой период, который длился от 145 до 66 млн лет назад.

Травоядные динозавры имели маленькие головы, длинные шеи и длинные хвосты и, скорее всего, были самыми большими наземными животными всех времен. Их длина составляла около 8 м.

Место ресторана ранее служило птицефермой. Грязь, которой были покрыты следы, убрали только год назад, в связи с открытием ресторана.

Благодаря этому следы хорошо сохранились. По словам палеонтологов, они были очень глубокими и совершенно очевидными.

Сейчас это место окружено забором, владелец ресторана планирует построить над ним навес.