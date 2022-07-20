Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
20 июля постоянные представители Евросоюза окончательно утвердили седьмой антироссийский санкционный пакет.
Вечером среды постоянный представитель Литвы при Европейском союзе Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что постпреды ЕС смогли согласовать седьмой пакет санкций организации против России. В новый санкционный пакет вошло эмбарго на российское золото, заморозка активов "Сбербанка", ограничительные меры на российский экспорт и персональные санкции против 50 физических и юридических лиц.
По словам Арнольдаса Пранцкявичюса, среди этих пятидесяти лиц фигурируют высокопоставленные российские военные-сотрудники Минобороны, дипломаты, чиновники и предприниматели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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