Армия Украины четыре раза за день атаковала Запорожскую АЭС в Энергодаре

Администрация Энергодара сообщает, что ВСУ четырежды за сутки атаковали Запорожскую атомную электростанцию.

В среду вечером пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что ВСУ четыре раза за сегодняшний день атаковали АЭС в Энергодаре, применив беспилотные летательные аппараты. Последняя атака была зафиксирована около 4 часов дня по московскому времени.

При этом представитель ВГА Запорожья Владимир Рогов подчеркнул, что после нападений армии Украины Запорожская АЭС не пострадала и работает в штатном режиме.