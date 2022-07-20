Армия Украины четыре раза за день атаковала Запорожскую АЭС в Энергодаре

Администрация Энергодара сообщает, что ВСУ четырежды за сутки атаковали Запорожскую атомную электростанцию.

В среду вечером пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что ВСУ четыре раза за сегодняшний день атаковали АЭС в Энергодаре, применив беспилотные летательные аппараты. Последняя атака была зафиксирована около 4 часов дня по московскому времени.

При этом представитель ВГА Запорожья Владимир Рогов подчеркнул, что после нападений армии Украины Запорожская АЭС не пострадала и работает в штатном режиме.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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