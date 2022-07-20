Лиз Трасс и Риши Сунок вышли в финал гонки за пост премьера Британии

Глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-лидер британского Минфина стали единственными финалистами гонки за пост премьер-министра страны.

Известно, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс набрала 113 голосов, в то время как бывший глава Минфина Британии Риши Сунак обошёл её со 137 голосами. Находившаяся на третьем месте Пенни Мордон выбыла из голосования.

Таким образом, Трасс и Сунак стали последними финалистами голосования за пост-премьера Великобритании. Финальный этап голосования состоится по почте, в нём будут принимать участие все представители консервативной партии страны. По предварительной информации, итоги голосования объявят 5 сентября текущего года.