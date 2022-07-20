Европейский союз утвердил седьмой пакет санкций против России
В Брюсселе комитет постпредов государств Евросоюза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций.
В среду, 20 июля 2022 года, постоянный представитель Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс в своём пресс-релизе сообщил представителям СМИ, что комитет постпредов государств принял седьмой пакет санкций ЕС против РФ.
Пранцкявичюс утверждает, что в новом санкционном пакете Россию ожидают расширение чёрного списка граждан РФ, введение эмбарго на российское золото, а также пересмотренные торговые и финансовые антироссийские санкции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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