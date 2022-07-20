Путин объяснил свой частый кашель после вчерашней поездки в Иран
Владимир Путин рассказал, почему начал кашлять после своей поездки в Тегеран, состоявшейся накануне.
20 июля Владимир Путин выступил на форуме "Агентства стратегических инициатив", где журналисты заметили, что российский президент начал часто и сильно кашлять. Путин признался, что подобное у него появилось после вчерашней поездки в Тегеран, где он встречался с президентом Турции Эрдоганом и иранским лидером Раиси.
По словам Владимира Путина, тогда в Тегеране была температура воздуха в 38 градусов по Цельсию, в то время как в переговорном зале сильно работали кондиционеры, что привело к лёгкой простуде российского президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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