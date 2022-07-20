Немецкий оператор ГТС Gascade ждёт поставок по «Северному потоку» 21 июля

В Германии ожидают возобновление поставок газа по российскому "Северному потоку" уже завтра.

В среду вечером немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что ожидает возобновление прокачки газа по российскому "Северному потоку" 21 июля после завершения всех плановых работ. На сайте Gascade опубликованы документы, которые свидетельствую о том, что поставки газа из России в Германию действительно должны возобновиться завтра.

Также известно, что фирма Gascade ведёт обслуживание газовых станций в немецком городе Любмине, где дислоцируется точка выхода российского газопровода North Stream.