Немецкий оператор ГТС Gascade ждёт поставок по «Северному потоку» 21 июля

В Германии ожидают возобновление поставок газа по российскому "Северному потоку" уже завтра.

В среду вечером немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что ожидает возобновление прокачки газа по российскому "Северному потоку" 21 июля после завершения всех плановых работ. На сайте Gascade опубликованы документы, которые свидетельствую о том, что поставки газа из России в Германию действительно должны возобновиться завтра.

Также известно, что фирма Gascade ведёт обслуживание газовых станций в немецком городе Любмине, где дислоцируется точка выхода российского газопровода North Stream.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 