Немецкий оператор ГТС Gascade ждёт поставок по «Северному потоку» 21 июля
В Германии ожидают возобновление поставок газа по российскому "Северному потоку" уже завтра.
В среду вечером немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что ожидает возобновление прокачки газа по российскому "Северному потоку" 21 июля после завершения всех плановых работ. На сайте Gascade опубликованы документы, которые свидетельствую о том, что поставки газа из России в Германию действительно должны возобновиться завтра.
Также известно, что фирма Gascade ведёт обслуживание газовых станций в немецком городе Любмине, где дислоцируется точка выхода российского газопровода North Stream.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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