GT: США и Китай в шаге от большой войны из-за решения Байдена по Тайваню

Издание Global Times утверждает, что решение Джо Байдена касательно Тайваня может привести Китай и США к войне.

20 июля журналисты китайской газеты Global Times сообщили, что Джо Байден дал указание спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань с рабочим визитом уже в августе. По мнению автора статьи GT, данное решение Байдена может привести к военному ответу Китая, который считает Тайвань своей территорией и рассматривает поездку Пелоси на остров как угрозу Пекину стратегического значения.

Представитель Китайской академии наук Лю Сян заявил, что Китай уже определился с военным ответом на будущий визит Нэнси Пелоси в Тайвань, ввиду чего Пелоси также должна понимать последствия своих действий.