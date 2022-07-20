GT: США и Китай в шаге от большой войны из-за решения Байдена по Тайваню
Издание Global Times утверждает, что решение Джо Байдена касательно Тайваня может привести Китай и США к войне.
20 июля журналисты китайской газеты Global Times сообщили, что Джо Байден дал указание спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань с рабочим визитом уже в августе. По мнению автора статьи GT, данное решение Байдена может привести к военному ответу Китая, который считает Тайвань своей территорией и рассматривает поездку Пелоси на остров как угрозу Пекину стратегического значения.
Представитель Китайской академии наук Лю Сян заявил, что Китай уже определился с военным ответом на будущий визит Нэнси Пелоси в Тайвань, ввиду чего Пелоси также должна понимать последствия своих действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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