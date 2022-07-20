Самую большую подлодку в мире «Дмитрий Донской» отправили в утиль

Атомная подлодка "Дмитрий Донской" был выведен из состава ВМФ России. Самая большая подводная лодка в мире будет отправлена ​​в утиль, сообщает "РИА Новости".

"Дмитрий Донской" — название советской, а затем и российской подводной лодки. С 1981 года судно служило на Северном флоте ВМФ России. Она могла перевезти 20 баллистических ракет .

Крупнейшая в мире атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из состава ВМФ России, сообщило в среду РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Корабль подлежит утилизации, и это решение связано с введением в строй новой подводной лодки типа "Борей-А", которая получит имя своей предшественницы.

"Дмитрий Донской" — последняя атомная подводная лодка проекта 941 ("Тайфун"). Корабль имел длину 175 метров и водоизмещение 48 тысяч тон. Название корабля происходит от имени великого князя Московского Дмитрия Донского. Помимо "Дмитрия Донского" построено еще пять таких кораблей, сообщает портал news.ru.

Титул самой большой подводной лодки теперь будет принадлежать "Белгороду" -184-метровой подводной лодке типа "Оскар II". Ее строительство началось в 1992 году, но работы были приостановлены на несколько лет, несмотря на то, что она была готова на 80%. Решение о завершении ее строительства было принято только в 2011-2012 годах.