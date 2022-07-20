В Беларуси признали экстремистским формированием «Еврорадио»

МВД Беларуси включило польский медиаресурс «Еўрарадыё/ Еврорадио» в список организаций, причастных к экстремистской деятельности.

В среду, 20 июля 2022 года, Министерство внутренних дел Республики Беларусь в своём пресс-релизе сообщило о внесении в список экстремистских организаций польскую радиостанцию «Европейское радио для Беларуси».

Представители ведомства отмечают, что организованная белорусскими оппозиционерами радиостанция в Варшаве «Еўрарадыё/ Еврорадио» совершала противоправные действия не только посредством вещания, но и используя различные интернет-ресурсы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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