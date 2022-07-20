Постпред США Томас-гринфилд заявил что долги Штатов перед ООН мешаю влиять на принятие решений внутри организации. Данная проблема играет на руку "противникам" Штатов - убежден дипломат.

Во время проходящего 20 июня совещания в комитете по международным отношений Конгресса США Томасу-ринфилду было задано ряд вопросов относительно взаимодействия штатов и организации. Данное заявление постпред сделал отвечая на вопрос о том, насколько мешает задолженность США перед ООН.

Также дипломат выразил озабоченность что постоянно встречается с долговой проблемой при осуществлении свой работы на посту полпреда в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Нас ставят в положение, когда мы должны соревноваться с нашими соперниками в способности воздействовать на деятельность ООН, назначении способных сотрудников в ООН". сказала Томас-Гринфилд.

Стоит уточнить, что общий объем долга Штатов перед Оон составляет 1 миллиард долларов. Вследствие чего США именуется главным неплательщиком взносов в общий бюджет организации.

Томас-Гринфилд добавил, что США публично напоминают о долгах перед ООН, однако дипломат уверен: штатом "нечего стыдиться". "Так что нам действительно надо решить эту проблему, если мы хотим быть способными соперничать с нашими противниками", - указала постпред.

Под противниками Томас-гринфилд в первую очередь подразумевает Китай, который занимает каждую незанятую нишу внутри организации, считает дипломат.

Сша является не единственным неплательщиком взносов в бюджет ООН. Более 50 государств - членов ООН не сделало взносов за текущий год в бюджет организации. Организация в связи со сложившейся ситуацией прибегнет к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений, сообщает агентство РБК.