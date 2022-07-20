США передаст Украине более 20 РСЗО HIMARS с дальностью действия 80 километров

В Пентагоне заявили о поставке минимум двадцати американских РСЗО HIMARS, двенадцать из которых уже переданы Украине.

В среду, 20 июля 2022 года, глава Пентагона Ллойд Джеймс Остин III во время пресс-конференции заявил о намерениях американского оборонного ведомства поставить новую партию РСЗО HIMARS на Украину.

ЛЛойд Остин отмечает, что США совместно с союзными странами, которые оказывают военную помощь Украине, приняли решение о предоставлении для нужду ВСУ как минимум двадцати реактивных систем залпового огня HIMARS, а также ракет с дальностью восемьдесят километров для реактивной установки.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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