Испания отказалась сократить потребление газа на 15% по приказу Еврокомиссии
Вице-премьер Испании Тереса Рибера заявила об отказе испанского правительство выполнять приказ ЕК касательно сокращения потребления газа на пятнадцать процентов.
В среду, 20 июля 2022 года, газета El Independiente сообщает, ссылаясь на слова представителя испанского правительства Терезы Риберы, что Испания не намерена поддерживать идею Европейской комиссии о необходимости сокращения потребления европейцами природного газа на пятнадцать процентов.
Рибера объясняет решение правительства Испании тем, что данное предложение Еврокомиссии не отвечает европейским ценностям и способно лишь и ухудшить качество жизни граждан стран-участниц Евросоюза.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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