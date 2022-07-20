Испания отказалась сократить потребление газа на 15% по приказу Еврокомиссии

Вице-премьер Испании Тереса Рибера заявила об отказе испанского правительство выполнять приказ ЕК касательно сокращения потребления газа на пятнадцать процентов.

В среду, 20 июля 2022 года, газета El Independiente сообщает, ссылаясь на слова представителя испанского правительства Терезы Риберы, что Испания не намерена поддерживать идею Европейской комиссии о необходимости сокращения потребления европейцами природного газа на пятнадцать процентов.

Рибера объясняет решение правительства Испании тем, что данное предложение Еврокомиссии не отвечает европейским ценностям и способно лишь и ухудшить качество жизни граждан стран-участниц Евросоюза.