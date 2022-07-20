Сенат Италии выразил доверие Марио Драги с минимальным числом голосов

Итальянский Сенат выразил доверие премьер-министру страны Марио Драги, однако сделал это с минимальным количеством голосов.

Местные итальянские издания сообщают, что вечером 20 июля в Сенате Италии состоялось голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру страны Марио Драги, который ранее заявил, что принял решение об уходе в отставку с государственной должности.

По данным СМИ, итальянский Сенат вынес вотум доверия Марио Драги, сделав это с наименьшим количеством необходимых голосов. За доверие к Драги проголосовали 95 парламентариев Италии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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