Новак рассказал при каких условиях Россия прекратит поставки нефти странам Запада
Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что может вынудить Россию прекратить импортировать нефть на мировой рынок.
20 июля заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в своём пресс-релизе назвал возможную причину прекращения поставок российской нефти на иностранные рынки.
Новак утверждает, что при введении ограничений цены на нефть, которая будет ниже затрат на её добычу, странами «Большой семёрки» Россия будет вынуждена прекратить импорт природного углеводорода в западные страны из-за нерентабельности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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