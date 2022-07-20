Огородники рассказали о лучших сортах картофеля

Разные сорта картофеля отличаются по вкусовым качествам, урожайности, скорости созревания и срокам хранения.

Адретта:

Этот сорт созревает за 60-80 дней, прекрасно переносит любые погодные условия, в том числе и заморозки, практически не подвержен болезням. Цвет кожуры и мякоти темно-желтый, клубни весят 100-150 г. Адретта отличается прекрасным вкусом, который со временем хуже не становится. Корнеплоды данного сорта варят или готовят из них пюре.

Гала:

В сорте родом из Германии содержится мало крахмала и много каротина, благодаря чему он нашел применение в диетическом питании. Собирают урожай Галы по прошествии 60-80 дней после посадки. В данном сорте объединились ценные качества:

прекрасный вкус;

хорошая устойчивость к вредителям и болезням;

высокая урожайность – 340-550 кг на 100 кв. м.

Из корнеплодов весом около 0,1 кг с желтой кожурой и мякотью готовят пюре и вареный картофель.

Ранний Жуковский:

Суперранний Жуковский можно выкапывать спустя 2 месяца после высадки. Большие клубни, вес которых может достигать 0,17 кг, хорошо хранятся, даже если повреждены. Корнеплоды устойчивы к различным заболеваниям: парше, фитофторозу. Белая мякоть при резке не меняет цвет, Жуковский ранний варят и готовят из него пюре.

Ред Скарлет:

Отличительная особенность голландского сорта – его высокая урожайность, со 100 кв. м можно собрать 450-600 кг. Клубни, достигающие веса 0,12 кг, с кожурой красного цвета и желтой мякотью, имеют неглубокие глазки. Сорт мало подвержен болезням. Корнеплоды с приятным вкусом варят, жарят и готовят из них пюре и фри.

Розара:

Вкусной скороспелой Розарой можно порадовать себя уже в первой половине лета. С одного куста снимается от 15 до 20 клубней ровной овальной формы примерно одинакового размера, вес каждого составляет от 85 до 150 г. Картофель с желтой мякотью подходит для приготовления фри и жарки.

Сантэ:

Голландский сорт относится к среднеранним, вызревает в течение 80-90 дней. Не подвержен фитофторозу и прочим болезням. Сантэ можно не обрабатывать химикатами при благоприятных условиях.

Некрупные клубни весом 70-90 г имеют кожуру золотистого цвета, светло-желтую мякоть и хорошо хранятся. Из корнеплодов этого сорта получаются вкусные чипсы, также их жарят.

Темп:

Данный сорт созревает в течение 3-3,5 месяцев и дает высокий урожай – 350-550 кг со 100 кв. м. Темп стоек к фитофторозу и парше, но подвержен вредоносному воздействию вирусов. Клубни массой от 100 до 150 г и с кремовым цветом мякоти прекрасно хранятся. Их можно варить, жарить, готовить пюре и чипсы.