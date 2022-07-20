МЕРКОСУР ответил отказом на просьбу Зеленского выступить на саммите в Парагвае
Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась вести диалог с Владимиром Зеленским.
20 июля заместитель главы Министерства иностранных дел Парагвая Рауль Кано в пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский искал возможности выступить на саммите МЕРКОСУР.
Кано утверждает, что пытающийся найти новых спонсоров Зеленский получил отказ в выступлении в Луке, где намеревался обсудить с лидерами стран-участниц МЕРКОСУР конфликт на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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