МЕРКОСУР ответил отказом на просьбу Зеленского выступить на саммите в Парагвае

Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась вести диалог с Владимиром Зеленским.

20 июля заместитель главы Министерства иностранных дел Парагвая Рауль Кано в пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский искал возможности выступить на саммите МЕРКОСУР.

Кано утверждает, что пытающийся найти новых спонсоров Зеленский получил отказ в выступлении в Луке, где намеревался обсудить с лидерами стран-участниц МЕРКОСУР конфликт на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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