Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась вести диалог с Владимиром Зеленским.

20 июля заместитель главы Министерства иностранных дел Парагвая Рауль Кано в пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский искал возможности выступить на саммите МЕРКОСУР.

Кано утверждает, что пытающийся найти новых спонсоров Зеленский получил отказ в выступлении в Луке, где намеревался обсудить с лидерами стран-участниц МЕРКОСУР конфликт на Украине.