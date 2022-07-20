Путин поручил Шувалову «найти десятку» миллиардов на развитие школ в Беларуси
Путин попросил директора "ВЭБ" Шувалова найти десять миллиардов на развитие белорусских школ.
Владимир Путин обратился с поручением к гендиректору компании "ВЭБ" Игорю Шувалову, попросив его "найти десятку" миллиардов рублей на оснащение белорусских школ инженерными классами в стиле российских.
При этом Путин напомнил, что в распоряжении Шувалова находится 4 триллиона 600 миллиардов рублей банка "ВЭБ", поэтому он легко найдёт средства для модернизации школ в Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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