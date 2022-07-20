Госдеп США попросил Россию восстановить работу «Северного потока»
Представитель Госдепа Нед Прайс утверждает, что США надеются, что Россия восстановит прокачку газа в Европу по "Северному потоку".
Сотрудник американского Госдепартамента Нед Прайс провёл новый брифинг в Белом доме, в ходе которого один из журналистов задал вопрос о том, действительно ли прокачка газа из России в Европу по "Северному потоку" позволит странам Евросоюза накопить запасы энергоресурсов к зиме. Прайс ответил утвердительно.
Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне надеются, что российский "Газпром" действительно будет выполнять взятые на себя обязательства и возобновит подачу газа в страны Евросоюза в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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