Новак исключил поставки нефти из РФ при ценах ниже затрат на добычу
Вице-премьер России Александр Новак утверждает, что Москва не будет осуществлять экспорт нефти при потолке цен, который будет ниже затрат на добычу.
21 июля российский вице-премьер Александр Новак появился в эфире "Первого канала", где публично заявил, что Россия не будет продавать свою нефть другим странам в случае, если коллективный Запад установит цену на продажу российских нефтепродуктов ниже, чем затраты на её добычу.
Примечательно, что ранее аналогичное заявление делал экс-президент России Дмитрий Медведев, заверивший, что российская сторона не будет продавать энергоресурсы себе в убыток.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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