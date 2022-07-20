Байден заявил, что у него онкология из-за последствий загрязнения окружающей среды
Президент США Джо Байден признался, что страдал от злокачественной опухоли из-за детства проведённого в городе Клеймонт.
20 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден выступая в штате Массачусетс с речью касательно борьбы с климатическим кризисом, заявил что из-за заводов которые вырабатывают токсичные вещества у него появилась онкология.
Байден рассказал, что провёл своё детство в городе Клеймонт, который окружён нефтеперерабатывающими заводами, и из-за выделяемых промышленными предприятиями вредных веществ у него развилась злокачественная опухоль.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
МИД Парагвая запретил Зеленскому выступать на форуме МЕРКОСУР
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
Арестович: Эрдоган и Раиси жёстко «отхлестали по щекам» Путина в Иране
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции