Байден заявил, что у него онкология из-за последствий загрязнения окружающей среды

Президент США Джо Байден признался, что страдал от злокачественной опухоли из-за детства проведённого в городе Клеймонт.

20 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден выступая в штате Массачусетс с речью касательно борьбы с климатическим кризисом, заявил что из-за заводов которые вырабатывают токсичные вещества у него появилась онкология.

Байден рассказал, что провёл своё детство в городе Клеймонт, который окружён нефтеперерабатывающими заводами, и из-за выделяемых промышленными предприятиями вредных веществ у него развилась злокачественная опухоль.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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