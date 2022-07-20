Умеров: Украина будет экспортировать зерно лишь через три порта
Украинский депутат Рустем Умеров рассказал, на каких условиях Киев согласился разрешить вывоз зерна со своей территории.
Представитель Верховной рады Украины Рустам Умеров сообщает, что официальный Киев одобрил вывоз своего зерна через порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". При этом Умеров подчеркнул, что в будущем Киев может разрешить поставки зерна за рубеж через другие порты.
Рустам Умеров утверждает, что план вывоза зерна из Украины разработан совместно с командованием ВСУ и согласован на совместном заседании с делегациями из России, Турции и ООН.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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