Джо Байден сообщил о своём заболевании раком

Байден сообщил, что заболел раком из-за своего прежнего места жительства в детстве.

В ходе очередного выступления Джозеф Байден публично признался, что заболел онкологическим заболеванием. По словам Байдена, это связано с его детством, которое он провёл в штате Делавэр, где находится большое количество нефтеперерабатывающих завод.

Такой вывод Джо Байден сделал на основе того, что многие друзья из его детства также заболели раком из-за вреда, который завод наносят окружающей среде и человеку.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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