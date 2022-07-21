Джо Байден сообщил о своём заболевании раком

Байден сообщил, что заболел раком из-за своего прежнего места жительства в детстве.

В ходе очередного выступления Джозеф Байден публично признался, что заболел онкологическим заболеванием. По словам Байдена, это связано с его детством, которое он провёл в штате Делавэр, где находится большое количество нефтеперерабатывающих завод.

Такой вывод Джо Байден сделал на основе того, что многие друзья из его детства также заболели раком из-за вреда, который завод наносят окружающей среде и человеку.