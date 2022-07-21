Российские средства ПВО ликвидировали два беспилотника около авиабазы Хмеймим

Российская группировка войск в Сирии успешно пресекла атаку двух беспилотников вблизи авиабазы Хмеймим.

Представитель российской группировки в Сирии, пожелавший остаться анонимным, сообщил ряду российских СМИ о том, что ночью, 20 июля 2022 года, была остановлена атака на сирийскую авиабазу Хмеймим, которая находится под контролем России.

Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата были обнаружены российской противовоздушной обороной, после чего беспилотники были оперативно уничтожены. Авиабаза Хмеймим функционирует в штатном режиме.