Байден признался, что заболел раком из-за климата в США
Джо Байден сделал неожиданное признание, сообщив, что он заболел онкологией.
Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден утверждает, что он заболел раком, что якобы связано с его детством. По словам политика, свои детские годы он провёл в населённом пункте Клеймонт, где сконцентрирована нефтеперерабатывающая промышленность США.
Также Джо Байден заявил, что в штате Делавэр, откуда он родом, самый высокий уровень заболеваемости раком в сравнении с другими штатами страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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