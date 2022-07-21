Байден признался, что заболел раком из-за климата в США

Джо Байден сделал неожиданное признание, сообщив, что он заболел онкологией.

Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден утверждает, что он заболел раком, что якобы связано с его детством. По словам политика, свои детские годы он провёл в населённом пункте Клеймонт, где сконцентрирована нефтеперерабатывающая промышленность США.

Также Джо Байден заявил, что в штате Делавэр, откуда он родом, самый высокий уровень заболеваемости раком в сравнении с другими штатами страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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