В Москве на Ленинском проспекте вспыхнул крупный пожар
В столичном жилом доме на Ленинском проспекте вспыхнул пожар общей площадью не менее тысячи квадратных метров, спасателями было эвакуировано 400 жителей дома.
21 июля в Москве на Ленинском проспекте загорелась крыша восьмиэтажного жилого дома, что привело к крупному пожару, площадь которого составляет не менее тысячи квадратных метров.
Представители МЧС России уточняют, что для ликвидации возгорания на место пожара выехали несколько пожарных расчётов. Точные обстоятельства произошедшего и число жертв выясняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
МИД Парагвая запретил Зеленскому выступать на форуме МЕРКОСУР
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
Арестович: Эрдоган и Раиси жёстко «отхлестали по щекам» Путина в Иране
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции