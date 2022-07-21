В Москве на Ленинском проспекте вспыхнул крупный пожар

В столичном жилом доме на Ленинском проспекте вспыхнул пожар общей площадью не менее тысячи квадратных метров, спасателями было эвакуировано 400 жителей дома.

21 июля в Москве на Ленинском проспекте загорелась крыша восьмиэтажного жилого дома, что привело к крупному пожару, площадь которого составляет не менее тысячи квадратных метров.

Представители МЧС России уточняют, что для ликвидации возгорания на место пожара выехали несколько пожарных расчётов. Точные обстоятельства произошедшего и число жертв выясняются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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