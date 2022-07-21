МИД Парагвая запретил Зеленскому выступать на форуме МЕРКОСУР

Владимир Зеленский получил отказ на просьбу выступить в ходе южноамериканского форума МЕРКОСУР.

Министр иностранных дел Парагвая Рауль Кано утверждает, что Владимир Зеленский попросил разрешения выступить на форуме МЕРКОСУР, посвящённого сотрудничеству стран Южной Америки. Зеленский утверждает, что хотел бы рассказать южноамериканским странам о противостоянии Украины и России.

В ответ Кано заявил, что Зеленскому запретили выступать на встрече МЕРКОСУР, поскольку лидеры организации не смогли согласовать выступление президента Украины.