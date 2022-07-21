В России работают над технологией производства лекарства от оспы обезьян

Федеральное медико-биологическое агентство начало разработку технологии производства медицинского препарата для борьбы с оспой обезьян.

21 июля пресс-служба Федерального медико-биологическое агентства сообщила о старте исследований по созданию препарата для лечения болезней, которые вызывают поксвирусы, включая оспу обезьян.

Представители ведомства уточняют, что несмотря на отсутствие угрозы массового распространения вируса оспы обезьян на территории России, заниматься исследованиями в этой области необходимо, чтобы быть готовыми ко всему.