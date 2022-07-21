Белый дом объяснил слова Джо Байдена о его заболевании раком
Пресс-служба Белого дома пояснила заявление Байдена, в котором он признался, что болеет раком.
В ходе недавнего выступления Джо Байден заявил, что заболел онкологией из-за плохой экологии в США. Многие американские журналисты предположили, что Байден оговорился или выразился неточно, имея в виду, что президент Соединённых Штатов заболевал раком ранее и сейчас полностью здоров.
В пресс-службе Белого дома утверждают, что Джо Байден имел в виду свои прежние немеланомные опухоли на коже, которые президенту США уже удалили.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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