Белый дом объяснил слова Джо Байдена о его заболевании раком

Пресс-служба Белого дома пояснила заявление Байдена, в котором он признался, что болеет раком.

В ходе недавнего выступления Джо Байден заявил, что заболел онкологией из-за плохой экологии в США. Многие американские журналисты предположили, что Байден оговорился или выразился неточно, имея в виду, что президент Соединённых Штатов заболевал раком ранее и сейчас полностью здоров.

В пресс-службе Белого дома утверждают, что Джо Байден имел в виду свои прежние немеланомные опухоли на коже, которые президенту США уже удалили.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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