Бернс: Китай присоединит Тайвань военным путём в течение 10 лет
Глава ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что Китай попытается напасть на Тайвань в течение десяти лет.
21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в Вашингтоне недооценивают решение китайского лидера Си Цзиньпина вернуть Тайвань любым путём, в том числе и военным. По словам Бернса, Си Цзиньпин уверен в боевых способностях собственной армии и верит, что она вернёт Тайвань в состав Китая.
Также Ульям Бернс заверил, что Китайская народная республика совершит военное нападение на тайваньский остров в течение ближайших десяти лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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