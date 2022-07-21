Байден: поездка Нэнси Пелоси на Тайвань не является хорошей идеей

Джо Байден рекомендует спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси воздержаться от поездки на Тайвань.

В четверг Джо Байден сообщил, что имел содержательную беседу с высокопоставленными американскими военными, которые заявили, что спикеру нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси нельзя ехать на территорию Тайваня в ближайшее время. Байден также уверен, что поездка Пелоси на данный остров является плохой идеей.

Китайское издание Global Times предупреждает, что в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай может расценить дипломатическое присутствие США в регионе как агрессию и ответит военным путём.