Байден: поездка Нэнси Пелоси на Тайвань не является хорошей идеей
Джо Байден рекомендует спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси воздержаться от поездки на Тайвань.
В четверг Джо Байден сообщил, что имел содержательную беседу с высокопоставленными американскими военными, которые заявили, что спикеру нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси нельзя ехать на территорию Тайваня в ближайшее время. Байден также уверен, что поездка Пелоси на данный остров является плохой идеей.
Китайское издание Global Times предупреждает, что в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай может расценить дипломатическое присутствие США в регионе как агрессию и ответит военным путём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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