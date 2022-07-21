ЦРУ: много слухов ходит о здоровье Путина, но он полностью здоров

Возглавляющий ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что Владимир Путин "слишком здоров".

Ночью 21 июля глава ЦРУ Уильям Бернс дал новую пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что Владимир Путин ничем не болеет вопреки дезинформирующим публикациям западных СМИ. Более того, Бернс утверждает, что на текущий момент Путин "слишком здоров", чтобы внезапно умереть.

При этом Уильям Бернс отметил, что информация о здоровье Владимира Путина, которую он раскрыл, является неформальными данными американской разведки.