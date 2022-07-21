Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Британская научная газета Royal Society Open Science утверждает, что найденные в Африке останки беспозвоночного нарекли в честь Владимира Зеленского.
21 июля стало известно, что в Эфиопии обнаружили останки беспозвоночной морской лилии, которую назвали Ausichicrinites zelenskyyi в честь президента Украины. Авторы открытия утверждают, что выбрали такое название, поскольку считают Зеленского отважным и смелым человеком.
Останки данной морской лилии передали в Силезский университет Польши для дальнейшего анализа, однако уже известно, что данное животное могло жить во времена Юрского периода до 201 миллиона лет назад.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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