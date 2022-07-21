МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске возобновления войны
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал, что каких обстоятельствах может начаться новая война между его республикой и Молдавией.
21 июля глава Министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев дал интервью российским журналистам, сообщив, что существует риск возобновления военных действий между Приднестровской Молдавской республикой и Молдавией.
По словам Игнатьева, подобное развитие событий возможно в случае, если Кишинёв в одностороннем порядке выйдет из договора с Тирасполем о принципах мирного урегулирования от 1992 года.
Примечательно, что в нынешний четверг данному соглашению исполняется 30 лет: оно было подписано президентом России Борисом Ельциным и молдавским лидером Мирчей Снегуром. Далее в Приднестровье был размещён миротворческий контингент обеих сторон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске возобновления войны
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