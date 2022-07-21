CNN: армии США угрожает недобор 40 тысяч солдат за два года
Агентство CNN утверждает, что армия США может не найти 40 тысяч новобранцев в грядущих 2023 и 2024 годах.
21 июля американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона сообщил, что в 2022 году армия Соединённых Штатов рискует не добрать не менее десяти тысяч человек. В 2024 году США также угрожает нехватка новобранцев в армию, однако в этот период прогнозируется значительно большее число - 28 тысяч солдат.
По данным журналистов CNN, подобные прогнозы связаны с наступлением посткоронавирусным периодном в мире и конкуренцией за мужчин между войсками США и частными фирмами, ищущих новых сотрудников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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