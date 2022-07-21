CNN: армии США угрожает недобор 40 тысяч солдат за два года

Агентство CNN утверждает, что армия США может не найти 40 тысяч новобранцев в грядущих 2023 и 2024 годах.

21 июля американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона сообщил, что в 2022 году армия Соединённых Штатов рискует не добрать не менее десяти тысяч человек. В 2024 году США также угрожает нехватка новобранцев в армию, однако в этот период прогнозируется значительно большее число - 28 тысяч солдат.

По данным журналистов CNN, подобные прогнозы связаны с наступлением посткоронавирусным периодном в мире и конкуренцией за мужчин между войсками США и частными фирмами, ищущих новых сотрудников.