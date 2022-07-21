Минюст США: Вашингтон хочет ввести пределы на нефть из РФ к декабрю 2022 года
21 июля заместитель министра юстиции США Лиза Монако заявила, что в Вашингтоне надеются на введение лимитов на российскую нефть к декабрю нынешнего года.
В четверг заместитель генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что американский Минюст надеется на введение потолка цен для закупки российской нефти уже в декабре 2022 года.
В тот же день вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании не станут продавать нефть себе в убыток по цене, которая будет ниже затрат на добычу данного ресурса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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