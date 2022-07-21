Издание Le Figaro утверждает, что европейские лидеры приближают конец западного мира антироссийскими санкциями.

Сотрудник банковской сферы Франции Филипп Виллен опубликовал новую статью для газеты Le Figaro, обвинил европейских лидеров в сознательном приближении гибели западных стран. Виллен упрекает чиновников Европы и США за то, что они вводят всё новые антироссийские санкции, никак не советуясь с собственными избирателями.

При этом Филипп Валлен напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов, однако лидеры Европы лишают своих граждан возможности иметь доступ к дешёвому газу и следовательно отоплению, вводя санкции против РФ.