Le Figaro: политики Европы ведут Запад к гибели санкциями против России
Издание Le Figaro утверждает, что европейские лидеры приближают конец западного мира антироссийскими санкциями.
Сотрудник банковской сферы Франции Филипп Виллен опубликовал новую статью для газеты Le Figaro, обвинил европейских лидеров в сознательном приближении гибели западных стран. Виллен упрекает чиновников Европы и США за то, что они вводят всё новые антироссийские санкции, никак не советуясь с собственными избирателями.
При этом Филипп Валлен напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов, однако лидеры Европы лишают своих граждан возможности иметь доступ к дешёвому газу и следовательно отоплению, вводя санкции против РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
РИА Новости: армия РФ уничтожает технику ВСУ дронами-камикадзе «Ланцет»
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске возобновления войны
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции