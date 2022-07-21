Минюст США приравнял к мафии уклоняющихся от санкций против РФ

Замглавы американского Министерства юстиции Лиза Монако утверждает, что с нежелающими следовать антироссийским санкциям следует бороться также, как с мафией.

В четверг заместитель министра юстиции США Лиза Монако заявила, что её ведомство просит американский Конгресс позволить применять к нежелающим исполнять антироссийские санкции те же меры, что и к мафии и представителям организованной преступности.

По мнению Монако, американская норма закона о рэкете позволит привлекать к ответственности всю сеть укрывающих российские активы от санкций.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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