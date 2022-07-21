Группа сенаторов США хочет признать геноцидом действия РФ в Украине

Группа американский сенаторов выступила за признание действий российский армии на Украине геноцидом.

21 июля стало известно, что группа сенаторов Соединённых Штатов во главе с политиком Джеймсом Ришем выступила за признание действий российских военных на Украине геноцидом местного населения. Также группа Риша призывает США к сотрудничеству с НАТО и Евросоюзом для расследования действий российских военных на территории украинского государства.

Примечательно, что даже в случае принятия резолюции от группы американских сенаторов признание действий армии РФ на Украине геноцидом будет носить исключительно рекомендательный характер.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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