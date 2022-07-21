Группа сенаторов США хочет признать геноцидом действия РФ в Украине
Группа американский сенаторов выступила за признание действий российский армии на Украине геноцидом.
21 июля стало известно, что группа сенаторов Соединённых Штатов во главе с политиком Джеймсом Ришем выступила за признание действий российских военных на Украине геноцидом местного населения. Также группа Риша призывает США к сотрудничеству с НАТО и Евросоюзом для расследования действий российских военных на территории украинского государства.
Примечательно, что даже в случае принятия резолюции от группы американских сенаторов признание действий армии РФ на Украине геноцидом будет носить исключительно рекомендательный характер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Le Figaro: политики Европы ведут Запад к гибели санкциями против России
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
Минюст США: Вашингтон хочет ввести пределы на нефть из РФ к декабрю 2022 года
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции