Издание Bild утверждает, что немцы начали реже посещать душ из-за призывов правительства Германии экономить ресурсы.

Немецкая газета Bild сообщает, что после недавнего призыва парламентариев Германии от партий "зелёных", социал-демократов и либералов немцы стали реже мыться. Благодаря опросу института INSA стало известно, что реже посещать душ стало 62 процента граждан ФРГ. 33 процента из них стараются мыться быстрее, нежели делали это ранее.

По данным газеты Bild, такое решение немецкого население связано с призывами политиков Германии экономить ресурсы на фоне антироссийских санкций, поскольку в противном случае ФРГ может не накопить достаточное количество газа в преддверии отопительного сезона зимой.