Wirtualna Polska: граждане Польши устроили протест против флагов Украины

Польские граждане провели акцию протестов во Вроцлаве из-за несогласия нахождения украинских флагов в общественном транспорте.

Газета Wirtualna Polska сообщает, что накануне представители польской молодёжи от партии "Конфедерация польской короны" во Вроцлаве провели акцию протеста, выразив несогласие с присутствием украинских флагов в городских автобусов. Присутствующие поляки скандировали, что они не хотят, чтобы Польша превратилась в "Укрополь".

Позднее к протестующим вышел начальник местного транспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который заявил, что именно он стал инициатором постановления о появлении украинских флагов в польских автобусах. Балавейдер признался, что сейчас украинский флаг висит даже в его кабинете, поскольку чиновник верит, что в настоящее время ты либо за Россию, либо за Украину.