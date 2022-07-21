Wirtualna Polska: граждане Польши устроили протест против флагов Украины
Польские граждане провели акцию протестов во Вроцлаве из-за несогласия нахождения украинских флагов в общественном транспорте.
Газета Wirtualna Polska сообщает, что накануне представители польской молодёжи от партии "Конфедерация польской короны" во Вроцлаве провели акцию протеста, выразив несогласие с присутствием украинских флагов в городских автобусов. Присутствующие поляки скандировали, что они не хотят, чтобы Польша превратилась в "Укрополь".
Позднее к протестующим вышел начальник местного транспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который заявил, что именно он стал инициатором постановления о появлении украинских флагов в польских автобусах. Балавейдер признался, что сейчас украинский флаг висит даже в его кабинете, поскольку чиновник верит, что в настоящее время ты либо за Россию, либо за Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Wirtualna Polska: граждане Польши устроили протест против флагов Украины
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