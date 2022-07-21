Der Standart: Австрия ищет способы выжить в условиях нехватки газа из РФ

Правительство Австрии предлагает новые способы выживания государства в условиях дефицита российского газа.

Издание Der Standart сообщает, что правительство Австрии ищет нестандартные методы выживания государства из-за нехватки газа в преддверии отопительного сезона. По данным журналистов Der Standart, более всего в Австрии пострадают учреждения образования, которые отапливаются российским газом.

Предполагается, что правительство Австрии распорядится собирать учащихся не в отдельных классах, а в буфетах или спортзалах с целью сэкономить на отоплении. Также в Австрии могут рассмотреть вариант с переводом учеников и студентов на дистанционное обучение в их домах.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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