Der Standart: Австрия ищет способы выжить в условиях нехватки газа из РФ

Правительство Австрии предлагает новые способы выживания государства в условиях дефицита российского газа.

Издание Der Standart сообщает, что правительство Австрии ищет нестандартные методы выживания государства из-за нехватки газа в преддверии отопительного сезона. По данным журналистов Der Standart, более всего в Австрии пострадают учреждения образования, которые отапливаются российским газом.

Предполагается, что правительство Австрии распорядится собирать учащихся не в отдельных классах, а в буфетах или спортзалах с целью сэкономить на отоплении. Также в Австрии могут рассмотреть вариант с переводом учеников и студентов на дистанционное обучение в их домах.