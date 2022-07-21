Генерал ВВС США Браун допустил скорую поставку западных истребителей Украине

Американский генерал Чарльз Браун сообщил, что страны Запада намерены поставить истребители Украине.

Утром 21 июля генерал военно-воздушных сил Соединённых Штатов Чарльз Браун публично заявил, что в Вашингтоне не исключают скорой отправки западных истребителей на Украину с целью их поступления в распоряжение украинской армии. Вместе с тем Браун отказался пояснять, какие именно истребители страны НАТО и ЕС хотят передать Киеву.

Днём ранее начальник штабов армий США Марк Милли заявил, что Пентагон разрабатывает программу обучения украинских пилотов с целью создания принципиально новых ВВС на Украине.