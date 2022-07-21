Politico: Пелоси предупредила Блинкена о признании РФ спонсором терроризма

21 июля спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси сообщила о намерениях законодательно утвердить признание России страной-спонсором терроризма.

Утром в четверг американская газета Politico сообщила, что представитель конгресса США Нэнси Пелоси провела жёсткий разговор с государственным секретарём страны Энтони Блинкеном, призвав его от имени Госдепа официально признать Россию государством-спонсором терроризма.

В ином случае Пелоси намерена добиваться признания России террористическим государством с помощью голосований в конгрессе, уведомляют журналисты Politico.