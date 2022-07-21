Президент США Джо Байден заявил, что болен раком

Президент США Джо Байден заявил в среду, что у него рак, пишет New York Post, отметив, что это очередная ошибка или ошеломляющее заявление о состоянии здоровья, сообщает CNN.

Во время выступления о глобальном потеплении в Массачусетсе глава американского государства подчеркнул последствия для здоровья выбросов углекислого газа нефтеперерабатывающим заводом недалеко от дома его семьи в Клеймонте.

Байден отметил негативное воздействие на здоровье выбросов CO2 нефтеперерабатывающим заводом недалеко от дома его семьи в Клеймонте на востоке США.

"Вот почему я и многие другие люди, с которыми я вырос, больны раком, и именно поэтому долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", — сказал Байден в среду.

Президент США выступил возле бывшей угольной электростанции, которая переоборудуется для поддержки морских ветряных электростанций.

По данным New York Post, 79-летний Байден является старейшим президентом США в истории, а его умственные способности часто становятся предметом публичных дебатов.

Байден, однако, говорит, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, и его адвокаты отмечают, что он годами боролся с ошибками или неточными замечаниями, сообщает нью-йоркский таблоид.