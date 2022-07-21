Байден признался, что у него нашли рак
Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что ему диагностировали онкологию.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с речью на конференции по борьбе с климатическими изменениями.
В последнее время речи Байдена запоминаются лишь благодаря казусам, вроде неспособности говорить без "шпаргалок".
Сейчас же Байден буквально ошаращил весь мир новостью о том, что у него диагностировали онкологию.
Байден назвал причиной своего заболевания большое количество нефтеперерабатывающих предприятий в США.
"Вот почему и у меня, и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Дэлавере был самый высокий уровень заболеваемости раком в США. – сказал он", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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