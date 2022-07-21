Байден признался, что у него нашли рак

Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что ему диагностировали онкологию.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с речью на конференции по борьбе с климатическими изменениями.

В последнее время речи Байдена запоминаются лишь благодаря казусам, вроде неспособности говорить без "шпаргалок".

Сейчас же Байден буквально ошаращил весь мир новостью о том, что у него диагностировали онкологию.

Байден назвал причиной своего заболевания большое количество нефтеперерабатывающих предприятий в США.

"Вот почему и у меня, и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Дэлавере был самый высокий уровень заболеваемости раком в США. – сказал он", - заявил он.