Байден публично объявил, что болен раком
Президент США Джо Байден признался, что врачи поставили ему страшный диагноз - онкологию.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на экологическом форуме, признался, что у него нашли рак.
По словам Байдена, это случилось потому, что в городе, где он рос, большое количество нефтяных предприятий.
Также Байден отмечает, что онкологию нашли у многих его ровесников, которые росли вместе с ним в городе Дэлавер.
"Вот почему и у меня, и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Дэлавере был самый высокий уровень заболеваемости раком в США", - заявил Байден
Опубликовано: Николай Скира
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