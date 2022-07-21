Байден публично объявил, что болен раком

Президент США Джо Байден признался, что врачи поставили ему страшный диагноз - онкологию.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на экологическом форуме, признался, что у него нашли рак.

По словам Байдена, это случилось потому, что в городе, где он рос, большое количество нефтяных предприятий.

Также Байден отмечает, что онкологию нашли у многих его ровесников, которые росли вместе с ним в городе Дэлавер.

"Вот почему и у меня, и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Дэлавере был самый высокий уровень заболеваемости раком в США", - заявил Байден