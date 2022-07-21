Великобритания ввела новые санкции с запретом угля и нефти из России

Правительство Великобритании приняло поправки к действующим санкциям, запретив импорт угля, нефти и золота из РФ.

Центральное правительство Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 21 июля сделало поправки к существующим санкциям против Российской Федерации.

В документе утверждается, что запрет импорта угля из России начнет действовать 10 августа, а запрет импорта нефти – 31 декабря.

С сегодняшнего дня, 21 июля, Великобритания запретила покупку российского золота.

Новые поправки подразумевают запрет на передачу России сервисов техподдержки, брокерских услуг и финансовых сервисов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе в отставку осенью этого года.

Фаворитом на его должность называют главу Минфина Риши Сунака.