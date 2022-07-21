Великобритания ввела новые санкции с запретом угля и нефти из России
Правительство Великобритании приняло поправки к действующим санкциям, запретив импорт угля, нефти и золота из РФ.
Центральное правительство Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 21 июля сделало поправки к существующим санкциям против Российской Федерации.
В документе утверждается, что запрет импорта угля из России начнет действовать 10 августа, а запрет импорта нефти – 31 декабря.
С сегодняшнего дня, 21 июля, Великобритания запретила покупку российского золота.
Новые поправки подразумевают запрет на передачу России сервисов техподдержки, брокерских услуг и финансовых сервисов.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе в отставку осенью этого года.
Фаворитом на его должность называют главу Минфина Риши Сунака.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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