Британские СМИ объявили Лиз Трасс фаворитом гонки за пост премьера страны

Британские издания Times, Independent и Financial Times написали, что министр иностранных дел Лиз Трасс является наиболее вероятным кандидатом на пост премьера.

Три крупных авторитетных британских издания 21 июля написали о том, что Лиз Трасс, скорее всего, победит Риши Сунака в финале выборов.

По данным Financial Times, во втором туре выборов встретятся именно глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Журналисты ссылаются на исследования общественного мнения в том, что Лиз Трасс должна одержать верх.

В последнее время зафиксирован рост популярности Трасс среди членов Консервативной партии.

Times пишет, что у Трасс и Риши похожие взгляды – они естественные сторонники Тэтчеризма. Independent называет Трасс явным фаворитом и борьбе с Сунаком.