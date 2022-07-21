Британские СМИ объявили Лиз Трасс фаворитом гонки за пост премьера страны
Британские издания Times, Independent и Financial Times написали, что министр иностранных дел Лиз Трасс является наиболее вероятным кандидатом на пост премьера.
Три крупных авторитетных британских издания 21 июля написали о том, что Лиз Трасс, скорее всего, победит Риши Сунака в финале выборов.
По данным Financial Times, во втором туре выборов встретятся именно глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.
Журналисты ссылаются на исследования общественного мнения в том, что Лиз Трасс должна одержать верх.
В последнее время зафиксирован рост популярности Трасс среди членов Консервативной партии.
Times пишет, что у Трасс и Риши похожие взгляды – они естественные сторонники Тэтчеризма. Independent называет Трасс явным фаворитом и борьбе с Сунаком.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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