Глава американского ЦРУ заявил, что здоровье президента России Путина слишком крепкое.

Директор ЦРУ Соединенных Штатов Америки Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин слишком здоров.

"Насколько мы можем судить, он слишком здоров", - заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

В то же самое время стало известно о том, что президент США Джо Байден болен онкологией.

Он сам заявил об этом во время выступления на экологическом форуме. По словам Байдена, это связано с тем, что он рос в регионе с большим количеством нефтяных предприятий.